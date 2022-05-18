الشيباني يقترح انتخابات عامة تديرها الحكومتان برعاية أممية

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، ألا حل عسكرياً للأزمة الليبية، مُعرباً عن تمسكه بالانتخابات بقوله: “بعد أن تآكلت جميع الشرعيات في ليبيا وأمام العجز الليبي الليبي، يظل أفضل الحلول هو أن تتولى الأمم المتحدة والجامعة العربية الإشراف المباشر على انتخابات موحدة بأسرع ما يمكن”.

ورأى الشيباني في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تدير الحكومة الليبية الانتخابات في شرق البلاد وجنوبها، على أن تتولى حكومة الوحدة الانتخابات في المناطق الغربية.

وشدد عضو مجلس النواب في مقترحه على ضرورة تواجد مفوضية الانتخابات على كامل التراب الليبي، “استناداً إلى القوانين التي أصدرها مجلس النواب”-حسب قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن شريحة واسعة من الفاعلين في المشهد السياسي الليبي الراهن قد أكدوا في تصريحات عدة، على الابتعاد عن طريق السلاح للوصول إلى حل للأزمة، بعد أن لاح شبح الحرب من جديد بعد ما شهدته مدينة طرابلس -فجر الثلاثاء- من اشتباكات بين المجموعات المسلحة إثر دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطات، بالتزامن مع تواصل مشاورات نحو وضع قاعدة دستورية تحيل إلى الانتخابات التي مثلت مطلباً عاماً لقطاع واسع من الليبيين.

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