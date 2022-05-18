رئيس أركان حرس الحدود لقناتنا: ما زلنا على استعداد للمنازلة في أي زمان وفي أي مكان

أوضح رئيس أركان حرس الحدود اللواء مفتاح شقلوف، أن القوات المسلحة في عام 2014 كانت تعاني من نقص في الذخيرة والعتاد، ولكنها استطاعت دحر الجماعات الإرهابية.

اللواء شقلوف، وفي تصريحات خاصة بالموقع الإلكتروني لقناة “ليبيا الحدث”، أكد بأن القوات المسلحة تعتمد على الشعب الذي ساندها دائماً في دفاعها عن الوطن، مؤكداً بأن القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للتصدي للجماعات الإرهابية، قائلاً: “مازلنا لم نغمد سيوفنا بعد في غمادها، وما زلنا على استعداد للمنازلة في أي زمان وفي أي مكان”.