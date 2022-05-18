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دي مايو يبحث مع غوتيريش الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع في ليبيا، والأزمة الأوكرانية، والأمن الغذائي، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية.

ومن جانب آخر، التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أمس الثلاثاء وفدًا من التجمع الوطني الليبي في القاهرة.

وأوضحت ستيفاني خلال لقائها بالوفد مساعي الأمم المتحدة لإعادة العملية الانتخابية إلى الواجهة من خلال إطار دستوري توافقي سليم.

واستمعت المستشارة الأممية إلى مطالب الوفد بشأن دعم الأمم المتحدة لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة والتصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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