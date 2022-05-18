الجزائر تعيد فتح الحدود مع تونس وليبيا

قررت الجزائر إعادة فتح حدودها البرية مع ليبيا وتونس للسماح بإجراء عمليات تصدير رسمية بالعملة الأجنبية، بعد اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع حركة التجارة العالمية.

وأفادت تقارير صحفية جزائرية، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أصدر قرارًا بفتح الحدود البرية مع تونس ليبيا، لأسباب تجارية.

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وتلقت وزارة التجارة الجزائرية طلبات بفتح حدود برية مع دول مجاورة، مما يسمح لهم بتجنب كل أنواع الصعوبات التي قد تعوقهم في تصدير البضائع إلى الأسواق التونسية والليبية.

وأغلقت الجزائر في مارس 2020، كافة حدودها البرية والجوية والبحرية، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. وتزايدت المطالب في البلدين لإعادة فتح الحدود والسماح بالسفر البري

وتشير التقارير إلى تأثر قطاع السياحة في تونس بإغلاق الحدود البرية، جراء تراجع أعداد السياح الجزائريين الذين يقصدون في الغالب الأراضي التونسي برًا، لكن قرار الرئيس الجزائري يتعلق فقط بالتبادل التجاري.