اغنيوة يطالب بمحاسبة المتورطين في اشتباكات طرابلس ويدعو للتوافق على قاعدة دستورية

العنوان – طرابلس

طالب جهاز دعم الاستقرار الجهات التي ثبت تورطها في اشتباكات طرابلس التي وصفها بـ”الأعمال الإجرامية” للامتثال للأوامر الصادرة من السلطات العليا.

وأضاف جهاز دعم الاستقرار المُشكل من قبل المجلس الرئاسي، والذي يضم مجموعة من المليشيات المسلحة، ويترأسه عبد الغني الككلي، أن جهات أمنية غير منضبطة تفعل كل ما بوسعها من أجل زعزعة الاستقرار في طرابلس.

وأكد أن الجهات الأمنية غير المنضبطة تتدخل بشكل سلبي في العملية السياسية من خلال اللجوء إلى القوة والمساس بالأمن العام وعدم الانقياد لتعليمات السلطات العليا في البلاد.

وشدد جهاز دعم الاستقرار على ضرورة احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم المساس بالمصالح العليا للمواطن الليبي، مثمنًا ما تقوم به جميع القوى العسكرية والأمنية في إحباط محاولات المساس بأمن الشعب الليبي.

وأكد على تفادي الانجرار وراء الأطراف التي همها الأول والأخير هو الوصول إلى السلطة ولو على حساب المصلحة العليا لليبيا التي عانت الأمرين في سبيل الدفاع عن مبادئ ثورة فبراير والدفع بقيام دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وطالب جميع الأطراف السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والروح الوطنية والتوافق السريع على قاعده دستورية للإسراع بإجراء الانتخابات وإرجاع السلطات إلى الشعب ليقول كلمته.