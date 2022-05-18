أعيان مصراتة يدعون للمحافظة على المسار السلمي

عبّر عدد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة عن دعمهم للاستقرار والسلام والحفاظ على المسار السياسي السلمي، من خلال تنظيم انتخابات حرة نزيهة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بعدد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، ومسؤولي بعض القطاعات بالبلدية، الأربعاء، والذين شددوا على ضرورة استمرار حكومة الوحدة في تقديم خدماتها لكل الليبيين، والعمل بشكل جاد لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم واختيار سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة، وفق بيان حكومة الوحدة.

يُذكر أن مدينة مصراتة شهدت مؤخراً استقطاباً حاداً على خلفية التنازع بين الدبيبة وباشاغا، اللذين ينحدران من المدينة، حيث نظم الطرفان لقاءات لاستمالة أطراف وازنة في المدينة مع اشتداد الصراع على السلطة الدائر بينهما.

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