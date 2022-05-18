خبير بالبنك الدولي يطلع على البنية التحتية لمشروع النهر الصناعي في طرابلس

زار الخبير الأول للبنية التحتية بالبنك الدولي إياد الرمال، اليوم الأربعاء، مقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في طرابلس.

واستقبل المسؤول، عضو اللجنة الإدارية المهندس أحمد الديب وبعض مهندسي واستشاري الجهاز، وفق بيان نشرته صفحة الجهاز على «فيسبوك».

واطلع المسؤول الرفيع بالبنك الدولي على عرض مرئي حول البنية الأساسية للمشروع بجميع مراحله وطرح آلية التعاون بين الطرفين تحت مظلة وزارة الموارد المائية. وأضاف البيان أن هذه الزيارة تندرج ضمن إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والقطاعات التابعة لها والبنك الدولي.