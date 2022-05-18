ميليشيات ليبيا فوق الدولة والشعب…!

شهدت العاصمة الليبية الثلاثاء 17/05/2022 عدة اشتباكات بين عناصر المليشيات، عقب دخول رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، إلى طرابلس، وأوضحت وسائل إعلامية محلية أن عدة أحياء ومناطق شهدت اشتباكات متقطعة وإطلاق للقذائف ومضادات الطيران بين بعض المليشيات الموالية لحكومة ”الدبيبة” والقوات التي تؤمن المقار… وإزاء ما حدث، فقد حذر الاتحاد الأوروبي، من أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية قد تتكرر إذا استمر الانقسام في البلاد. وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الأوروبي قلق جدا إزاء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس”. وبدورها نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، بالتصعيد في طرابلس، مطالبة بـ”الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات”. أما السفارة الأمريكية في ليبيا، فقد أكدت كغيرها من الدول أن “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس“. وأضافت: “نحث جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا“.

لقد اكتفت الدول الغربية بالإعراب عن ”قلقها البالغ” إزاء تصاعد التوترات في ليبيا، داعية “إلى ممارسة ضبط النفس… طبعا لا أحد يستغرب من هذه اللغة الباهتة التي صيغت في بيانات هذه الدول، فصنّاع السياسة الدولية يتغاضون إلى حدٍّ كبير عن دور الفساد كمحرّك رئيسي للعنف في الصراع الحالي في ليبيا، ويعتبرونه بدلاً مُجرّد نتاجٍ جانبي ثانوي له… بالأمس واليوم، لا حديث في ليبيا إلا عن المليشيات وجرائمها ووحشيتها في التعامل مع الليبيين، حتى عندما يتحدثون عن مجموعة السياسيين الذين انتقاهم الغرب أساساً بناء على كونهم مجموعة فاشلين ليحكموا البلاد، فإن مسؤولية فشلهم تُلقى على المليشيات، وهكذا يجري تغييب الغرب عن المشهد الكارثي، وبات الناس داخل ليبيا وخارجها ينسون مسؤولية الغرب وأدواته في المنطقة، وأنه المسؤول الأول، وأن هذه المليشيات هي في الأساس واجهة لما ارتكبه وما زال يرتكبه الغرب بحق ليبيا. وبكل هدوء، لنسأل قادة هذه المليشيات: هل يستطيعون التمرد على سيدهم الغربي إذا ما أرادوا أمراً في سبيل المصلحة العليا لليبيا، هل يستطيعون الامتناع عن تأمين عملية تدفق النفط للغرب، فعلى الرغم من كل الفوضى والعنف الذي يضرب البلاد والعباد لم تتأثر إمدادات النفط إلى الدول الغربية وما زالت الشركات الغربية تجني المليارات، وهذا ليس قولنا بل قول هذه الشركات نفسها. وليس من المبالغة القول أن المليشيات الليبية تتقاتل أساساً من أجل المال، و في نهاية المطاف، فإن عائدات النفط المتراكمة هي مصدر ثروة ليبيا، لكنها مُوَزّعة بطرق مختلفة وعُرضةً للإنتهاكات. هناك ثلاث قنوات أساسية أدى الميراث الهيكلي لما بعد معمر القذافي إلى بروز المليشيات: دفع الأموال إلى رجال الميليشيات مباشرة، إعتماد إئتمان إحتيالي، وتهريب البضائع المدعومة، لكل قناة من هذه القنوات مصدرها في العاصمة طرابلس، تُدفَع إيرادات النفط إلى البنك المركزي الليبي في طرابلس، وتُحَدَّد الإعانات والرواتب وتمويلها من طرابلس، ويتم إصدار إعتمادات الإئتمان من البنك المركزي في طرابلس.

إذا وأمام هكذا واقع، لن يتدخل الغرب ولا حلف الناتو لحماية الليبيين من المليشيات، ولن ينعقد مجلس الأمن الدولي ولو مرة واحدة في سبيل ذلك، ليس لأن الغرب بجله مشغول اليوم بأزمة أوكرانيا، بل لأن الهدف من التدخل العسكري الغربي السابق في ليبيا تحقق أساساً، وهو وضع اليد على النفط أولا، وتدمير دولة عربية لها وزنها وكلمتها في محيطها العربي والإقليمي. اليوم في ليبيا فقد اختلطت الأوراق السياسية، وباتت الحكومتين المتصارعتين المتنازعتين، كل منهما يضفي الشرعية على نفسه بدعوى أن كل حكومة تمثل الشعب الليبي وتدافع من أجل مصالحه وتتهم الحكومة الأخرى بالخروج عن القانون والمصلحة العامة لهذا الشعب المقتول والمنتهكة سيادته وحريته وقراره، والأنكى من كل ذلك أن كل حكومة لا تجد غضاضة في إشهار وإعلان الجهات الخارجية الداعمة لها، وإذا لم تفعل فإن مسار الأحداث والتصريحات الصادرة عن هذه الجهات تفصح عن نفسها. إن ما حصل الثلاثاء 17/05/2022 من اشتباكات بين عناصر المليشيات، والاصطفافات الدولية للدول، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عمق الانقسام الخارجي ليس من أجل مصلحة الشعب الليبي بل من أجل اقتسام الكعكة الليبية ومحاولة الظفر بالقسم الأكبر منها. والسؤال الذي يفصح عن نفسه وسط كل هذا الضجيج والصراع السياسي وقعقعة السلاح هو: لمصلحة من ما يحدث في ليبيا؟

في ليبيا تتزاحم الأسئلة وتتصارع الأجوبة في أذهاننا من دون أن نجد لها جواباً شافياً أو مقنعاً… في ليبيا بالذات على ماذا يتقاتل “الدبيبة” و”باشاغا”… ؟ ما دام النفط الليبي كله في يد الغرب، ما الهدف من إغراق ليبيا بالمليشيات؟ هناك سؤال آخر: لماذا لا يثور الشعب الليبي ضد هذه المليشيات؟ باعتبار أن من قام بثورة 17 شباط 2011، يستطيع أن يقوم بثورة مماثلة علماً بأنه في عهد نظام القذافي لم يكن الليبيون يقتلون بدم بارد كما هو حالهم اليوم، هذا ليس دفاعاً عن النظام السابق، هذه حقيقة يعترف بها الليبيون قبل غيرهم، لماذا لا ينتفض الليبيون اليوم لحماية الدولة والسيادة والهوية الوطنية. اليوم في ليبيا كل شيء خارج المألوف خارج أي سياق منطقي، عندما باتت المليشيات وأغلبها تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، فوق الدولة والشعب، ليبيا تحولت إلى أحجية الأحاجي في كل شيء ولاسيما في العلاقة بين سلطة “الدبيبة” والمليشيات المسلحة، في ليبيا “حكومة الدبيبة” تتحالف علناً مع المليشيات، ومن أسف فقد تحوّلت أموال الشعب الليبي ومقدراته إلى لقمة سائغة بيد هذه المليشيات التي تستنزف ثروة الليبيين مقابل حماية حكم “الدبيبة” ! ولتأكيد المؤكد، فقد وثقت منظمة العفو الدولية مظاهر متعددة لممارسات المليشيات المسلحة غربي ليبيا… اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي وإعدام خارج نطاق القانون، وحسب تقرير المنظمة، فإنّ الإفلات من العقاب التي تستفيد منه تلك المليشيات المسلحة، والتي تمولها حكومة “عبد الحميد الدبيبة”، شجعها على ارتكاب عدة جرائم بحق المواطنين. والشاذ في الأمر، أنه رغم كل هذه الانتهاكات فقد سمح ”الدبيبة” بدفع 100 مليون دينار ليبي (21.6 مليون دولار) إلى الميليشيات، بحسب المنظمة التي أشارت إلى أنها وثقت على مدار السنوات الماضية نمطاً من الاعتقالات التعسفية على أيدي المليشيات المسلحة التي تستهدف الأفراد على أساس أصولهم الإقليمية أو آرائهم السياسية أو التعبير السلمي عن الأفكار التي تعتبر “غير أخلاقية”.

فبالله… أي وطن تريده حكومة ”الدبيبة” ! والميليشيات يدمرون الشعب وما بنى، والأرض وما حملت من إرث وعمران وإنسان وحيوان؟! وهل ليبيا إلا الشعب، الذي يعطي لأرض الله، أية بقعة من أرض الله، هويتها وحدودا يرسمها ويدمغها بدمغته، فيحمل إسمها وتحمل إسمه، ويحميها بدمه، ويبنيها بجهده وعرقه، وتصبح الدنيا بالنسبة له؟! إن استباحة المليشيات والجماعات الأخوانية التابعة لحكومة ”الدبيبة” لكل شيء، وتشمل فيما تشمل “الإنسان والعمران والدين والأخلاق والقيم”، في سبيل حماية ذوات، ومكاسب، ومكانة، وتوجهات، وقبائل، وتيارات، ونظريات، ومصالح… وكل يحاول، من خلال ذلك، إرضاء لذاته، ونزواته، وتابعيه، ومن يواليهم ويوالونه”… إن من يقوم بذلك أو بأجزاء من ذلك، أمرٌ كافٍ لجعل من يقوم به، أو بشيء منه، ويتخذه نهجًا يسميه: “سياسة، ووطنية، وقيما”، وهي تبيح أفعالًا وممارسات وسياسات، وتستبيح أرواحا وحياة وممتلكات… هي بحد ذاتها كافية لتجريد صاحبه من الوطنية والقيم والأخلاق والدين والحقوق، ومن كل الذرائع التي يقتل الناس باسمها وتحت رايتها، وينتهك كل مقدس باسمها وتحت رايتها، ويتاجر باسمها ويربح تحت رايتها”. وتلك أفعال، وسياسات، ومناهج عمل وتفكير وتدبير، لا تبني وطنًا ولا إنسانًا، ولا تعزز المكانة الوطنية لفئة أو شخص، ولا ترسخ قيم المواطنة، ولا غير ذلك من القيم، لأنها لا تتصل بالمفهوم العميق للقيم، وهي لا تنفع الليبيين، ولا تنصفهم، ولا تحررهم، ولا تحرر بهم، ولا تبنيهم البناء الحسن ولا تبني بهم ليبيا، ولا تحقق بهم نهضة من أي نوع. ومن يفعل ذلك في ليبيا اليوم، ”باسمها ومن أجلها؟!” لا ينقذ ليبيا والليبيين، إنما يفتك بها وبهم… إنه يهدم البلد، ويغرق الشعب في طور جديد من أطوار الحرب/المحنة/الفتنة، والاقتتال المجنون، والمعاناة الطويلة ذات العقابيل المديدة؟!

ويبدو من متابعة التطورات الأخيرة في ليبيا، أن لا أحد يريد حلا لمعضلة هذا البلد الذي دمرته الحرب منذ الإطاحة بنظام العقيد القذافي، ولا يقتصر ذلك على القوى الخارجية، بما فيه الأمم المتحدة وما تسمى “الأسرة الدولية” التي لعبت دورا في تدمير البلد ووصله إلى وضعه الحالي، وإنما أيضا يشمل القوى الخارجية التي تسعى لتعظيم المكاسب دون اهتمام بمستقبل ليبيا والليبيين (إلا بالشكل الذي تراه في مصلحتها) في استمرار تشدد القوى الداخلية وعدم استعدادها للتوصل لتسوية عبر حلول وسط. وإذا كان هناك سبب رئيسي، رغم مسؤولية الجميع عن استمرار التدهور، لعدم وجود حل في ليبيا فهي تلك المليشيات والجماعات الإرهابية وعباءتها الأشمل المتمثلة في تنظيم الإخوان وحوارييه. ورغم كل الكلام الانشائي واللقاءات والاتفاقات وغيرها، فإن تلك القوى، وطليعتها الإخوان، هي بالأساس ضد قيام دولة ـ في ليبيا أو غيرها ـ لأن ذلك يتناقض مع قناعاتها الأساسية بالعمل “الجماعاتي” والميليشياوي، وإن غلفته بوهم الحديث عن “الأمة الأوسع” (الدينية وليست الوطنية).

خلاصة الكلام: غدا عندما يكتب تاريخ السنوات العجاف التي مرت على ليبيا، وعن المشاهد البشعة التي ملأت الشاشات سنكون أمام تاريخين: الحقيقة والكذبة. الأولى سيكتبها من عاشها بتفاصيلها وكل مراراتها، والثانية ستكون من كتابة المزور كما هي حال العديد من التراث التاريخي الذي نقرأه، والتي ستقول عن المليشيات بأنهم “ثوار” كما هي الصفات المستعملة اليوم. للميليشيات الليبية دورهم اليوم، وهؤلاء خلقوا من أجل مهمات، لأن المهم عندهم هو المال والبندقية التي مرة إلى الكتف الأيمن وأخرى على الأيسر… هؤلاء لا يملكون سوى معنى اللحظة ولديهم القدرة على تغيير جلودهم ساعة يشاؤون أو تشاء الأموال التي تدفع لهم، وليس صحيحا أنهم مؤمنون بالهدف الذي من أجله، هم في ليبيا غير هواية القتل. فلا يُضار في ليبيا عمليًّا، من الفتنة والحرب والاستعداء والتسلط والفوضى والظلم والخيانة والعماء… إلا الشعب، ولا يُدمَّر إلا الوطن، والروح الوطنية السمحة التي كانت تبني الوطن… فاللهمَّ دمّر الظالمين، وارحم المُستضعفين، وأعد الأمن والأمان إلى ليبيا، يا أرحم الراحمين.‏