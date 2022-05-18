وليامز تناقش مع سفيرة مملكة النرويج في ليبيا التطورات الأخيرة في البلاد

العنوان – القاهرة

ناقشتُ مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع سفيرة مملكة النرويج في ليبيا، هيلدا كليميتسدال التطورات الأخيرة في ليبيا.

وأكدت وليامز في منشور عبر حسابها على “تويتر” أنها استعرضت مآلات الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الجارية في القاهرة حتى ٢٠ مايو الحالي.

وأضافت المستشارة أن اللقاء يهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي وسليم يمكّن من إجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال عملياً.

وأوضحت أنه تم التأكيد مجدداً على ضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في الظروف الحالية وتجنب كافة الأعمال والخطابات الاستفزازية.