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وليامز وسفيرة النرويج تناقشان في القاهرة تطورات الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، في القاهرة مع سفيرة مملكة النرويج في ليبيا، هيلدا كليميتسدال.

وقالت وليامز، إنها ناقشت مع السفيرة التطورات الأخيرة في ليبيا ومآلات الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الجارية في القاهرة حتى 20 مايو الحالي.

وأضافت، “أكدنا مجددا الضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في الظروف الحالية وتجنب كافة الاعمال والخطابات الاستفزازية”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وليامز، إن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي ومطالبه المتكررة في إجراء انتخابات دون أي تأخير. مع ضمان قبول كافة الأطراف بنتائج الانتخابات.

وأضافت، أن الانتخابات يجب أن تكون جزءاً من الحل، وأن تسهم بشكل حقيقي وفاعل في إنهاء المراحل الانتقالية. التي طال أمدها أكثر مما ينبغي.

 

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اخبار ليبيا 24

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