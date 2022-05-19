رئيس أركان القوات الجوية لقناتنا: نؤكد عدم وجود عجز لدى سلاح الجو في الكوادر الفنية والطيارين

أكد رئيس أركان القوات الجوية الفريق محمد منفور، اليوم الأربعاء، عدم وجود عجز لدى سلاح الجو في الكوادر الفنية والطيارين.

الفريق منفور، وفي تصريحات خاصة بالموقع الإلكتروني لقناة “ليبيا الحدث”، أوضح أن القوات الجوية فقدت العديد من الشهداء في ارض المعركة، حيث وصل عددهم لأكثر من خمسين شهيد، ما بين طيارين وفنيين ومن من طالتهم إغتيالات الجماعات الإرهابية.

وأعلن الفريق منفور، عن افتتاح الثانوية الجوية مرتوبة في القريب العاجل، وستكون مجهزة بطائراتها، بالإضافة إلى صيانة طائرات “مي 2″ كما سيتم فتح كلية جوية للطيران العمودي في ذات المنطقة”.

وأشار الفريق منفور، إلى أن هناك قرار من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بافتتاح الكلية الجوية للطيران الجناح الثابت والمقاتلات، التي ستكون في قاعدة جمال عبدالناصر.

ونوه الفريق منفور إلى أنه تم فتح معهد لأمان الطيران لأول مرة في ليبيا لتدريب الطيارين والفنيين على اجراءات السلامة في الطيران، بالإضافة إلى إعطاء دورات ومناهج تعليمية لطلبة كلية هندسة الطيران في جامعة النجم الساطع، وفي جامعة بنغازي، وجل الأساتذة والدكاترة والفنيين والمهندسين من كوادر القوات الجوية.

وأكد الفريق منفور، عدم وجود نقص واستمرار القوات الجوية في مهامها بالإضافة إلى إعطاء الدورات التدريبية، مشيراً إلى أنه “بعد انتهاء معركة 6 – 6 – 2020، تم البدأ في تدريب الطلبة وسيتم تخريج أول دفعة للكلية الجوية توكرة هذا العام وستصبح الكلية الجوية كلية جوية اعتبارية قائمة بذاتها في قاعدة جمال عبد الناصر بطبرق وكلية جوية عمودية قائمة بذاتها في مرتوبة وكلية فنية لتخريج الفنيين والكوادر الفنية بالثانوية الجوية مرتوبة ومعهد ضمان طيران في طبرق”.

وأكد الفريق منفور، أنه تم افتتاح كلية لتدريب الموجهين الأماميين لأول مرة في ليبيا منذ نشأتها في 24 ديسمبر 1952 إلى يومنا هذا، مشيراً إلى أن الموجهين الأماميين وظيفتهم تنسيق العمليات الجوية مع القوات البرية والقوات البحرية.

وتابع: “في السابق كان الطيارون المتقاعدون والمراقبون الجويون القدامى يتم الزج بهم في ارض المعركة لكي يوجهوا الطائرات، ولكن الان اخذنا ضباط من اللواء 106 مجحفل واللواء طارق بن زياد المعزز والكتيبة 166 مجحفل ومن اللواء 128 معزز ومن الكتائب اللواء 73، وأعطينا لهم دورة، والان تخرجت الدفعة الثالثة من الموجهين الاماميين”، مشيراً إلى وجود أكاديمية خاصة بالموجهين الاماميين في الولايات المتحدة الأمريكية، مختتماً “نحن بدأنا في ذلك وتخرج في هذا التخصص عدد من ضباط القوات الجوية في قاعدة بنينا في بنغازي”.