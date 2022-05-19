الدبيبة يلتقي بعدد من أعيان مصراتة

التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، عددًا من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، بحضور أعضاء من المجلس البلدي، ومسؤولي بعض القطاعات في البلدية.

ونقل بيان نشرته صفحة «حكومتنا» على «فيسبوك»، عن الحضور «دعمهم حكومة الوحدة الوطنية، وتقدير جهودها المبذولة في دعم الإدارة المحلية».

وأضاف البيان أن الأعيان عبروا عن «رغبتهم في الاستقرار والسلام والحفاظ على المسار السياسي السلمي، وعودة الأمانة للشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة».

وأوضح البيان أنهم شددوا على «ضرورة استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكل الليبيين، والعمل بشكل جاد لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم المتمثل في الانتخابات، واختيار سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة».