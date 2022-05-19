بوقعيقيص: اتفاق عقيلة والمشري تكفير عن ما فات

أعربت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، عن ترحيبها بالتسريبات التي انفردت بها 218 عن الاتفاق الذي جرى بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في القاهرة.

واعتبرت بوقعيقيص التي شاركت قبل أيام في اجتماعات ملتقى الحوار الانساني بسويسرا، أن الخطوة تُعد ” تكفيراً عن كل ما فات وخطوة واعدة باسترجاع ليبيا وبنائها من جديد”، وأضافت بوقعيقيص أنها المبادرة غير المعلنة تُمثل “الفرصة السانحة لأن يكون للمجلس الرئاسي دور عظيم في المشهد القادم، عبر كونه الإطار الضامن لنفاذ بنود الاتفاق والتزام كل الأطراف بالمخرجات”.

وكان مصدر مطلع أفاد لـ 218 بانعقاد محادثات موازية لاجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري قبل أيام، في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمصر، أثمرت عن اتفاق على عدد من النقاط تضمنت اتفاقاً على تعديلات في الإعلان الدستوري بما يضمن إجراء انتخابات خلال 12 شهرًا بشكل متدرج على أساس مناطقي، وتكليف المجلس الرئاسي الحالي بالتنفيذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية