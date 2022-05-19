الجزائر تعيد فتح حدودها مع ليبيا لأغراض تجارية

قالت وسائل إعلام جزائرية، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر قراراً بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع ليبيا وتونس، بداعي القيام بعمليات التصدير التي تتم بالعملة الصعبة، مع الإبقاء على حركة العبور بين البلدين مغلقة بالنسبة للمسافرين.

وأوضحت المراسلة الموجهة لوزير الداخلية كمال بلجود أن ذلك يأتي لتذليل العقبات التي تعترض عمليات تصدير البضائع الجزائرية، خاصة نحو الدول المجاورة.

وأغلقت الجزائر بتاريخ مارس 2020، كافة حدودها البرية والجوية والبحرية، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وخففت لاحقاً من إجراءات إعادة الرحلات الجوية جزئياً، وكذلك البحرية.

وسبق أن أكد الرئيس الجزائري أن غلق الحدود مع ليبيا ليس قراراً سياسياً أو أمنياً، بل لدواعٍ صحية.

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