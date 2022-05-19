المتحدث باسم الحكومة الليبية: تركيا ليست مؤيدة للدبيبة وتدرك انتهاء صلاحيته

أوضح المتحدث باسم الحكومة الليبية ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل، اليوم الأربعاء، أن دخول رئيس الحكومة فتحي باشاغا إلى طرابلس لم يكن متسرعا وتم التنسيق مع الكيانات الموجودة بها والبلديات.

عبدالجليل، وفي تصريحات نقلتها شبكة “الرائد” الإخبارية، قال: “دخلنا بسيارتين مدنيتين فقط دون أي سلاح، وآثرنا المغادرة حقنا للدماء؛ لأننا تعهدنا بالدخول سلميا للعاصمة”.

وأشار عبدالجليل إلى أن تركيا ليست مؤيدة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة وتدرك انتهاء صلاحيته، منوهاً بأن رئيس الحكومة فتحي باشاغا في تواصل مستمر مع الجانب التركي.

وأوضح عبدالجليل أن الحكومة تواصل عملها من مدينة سرت، وندعم إجراء الانتخابات، وستعمل المستحيل من أجل إجراء الانتخابات في الموعد الذي سيحدده القانون.

وأشار عبد الجليل إلى أن “رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بتصريحاته لا يمثل المجلس؛ لأن هناك 70% من أعضائه مع التوافق الليبي، مضيفاً: “نحن من يسرنا لقاءات النواب والدولة في القاهرة لأجل الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات”.

واختتم قائلاً: “تعهدنا للجميع بتنفيذ أي موعد يتم الاتفاق علية لأي انتخابات مستقبلية”.