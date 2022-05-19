ستيفاني: أكدت مع سفيرة النرويج ضرورة الحفاظ على الهدوء بليبيا  

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بسفيرة مملكة النرويج لدى ليبيا هيلدا كليميتسدال، خلال زيارتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وناقشا معا التطورات الليبية.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر” إن اللقاء بحثا خلاله آفاق الجولة الثانية للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، والتي ستنعقد في القاهرة حتى بعد غد الجمعة، بهدف إيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين عقد الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن عملياً.

وتابعت: “أكدنا على الحاجة الماسة للحفاظ على الهدوء على الأرض في ظل الظروف الحالية وتجنب أي أعمال استفزازية”.