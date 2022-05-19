لجنة حصر أضرار اشتباكات طرابلس تضغط لإنجاز مهامها في أسبوع

تتواصل أعمال لجنة حصر الأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة في مدينة طرابلس، التي نجمت عن الاشتباكات التي اندلعت الثلاثاء بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين التشكيلات المسلحة المنتشرة في العاصمة.

وكانت هذه الاشتباكات قد طالت العديد من المباني والسيارات في وسط المدينة ومناطق أخرى منها، وتحرص اللجنة المكلفة على أن تنتهي أعمال الحصر خلال هذا الأسبوع، فيما يتابع فريق آخر كافة الإصابات البشرية وتقديم كل الخدمات الصحية لهم – وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لبلدية طرابلس.

وتجدر الإشارة إلى أن اشتباكات شهدتها طرابلس -فجر الثلاثاء- عقب دخول رئيس الحكومة الليبية وبعض الوزراء إلى العاصمة بحماية أحد التشكيلات المسلحة، ما دفع التشكيلات المساندة لحكومة الوحدة للاشتباك معها، ما أسفر عن أضرار مادية فادحة لحقت بالمركبات الآلية والمباني الخاصة والعامة.

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