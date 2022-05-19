رئيس الحكومة: سنقدم الأسماء المتورطة في اشتباكات طرابلس إلى الجهات القضائية والدولية

أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، أن الجزائر وتونس دول شقيقة ومصر دولة ذات أهمية لنا وتربطنا بها أمن دولي مشترك.

رئيس الحكومة، وفي تصريحات متلفزة، قال: “نريد أن يكون دخولنا سلميا إلى العاصمة ولن نستخدم القوة رغم امتلاكها، وتفاديا لإراقة الدماء في طرابلس قررت الخروج حفاظا على أرواح المدنيين”.

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة المنتهية الولاية سرقت المال العام وسخرت الإمكانيات لدعم المليشيات، مشيراً إلى أن العاصمة تعاني من “شراذم” المليشيات الخارجة عن القانون.

وتابع: “اللواء أسامة الجويلي قائد له مكانته في المنطقة الغربية ويحظى باحترام الجميع، ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير يعتبر خارج الشرعية لانتهاء فترة ولايته”.

وأضاف: “سنبدأ في اتخاذ الخطوات العملية وتهيئة الظروف وتقديم الخدمات من سرت لكل الليبيين دون اسثناء، والحكومة ستباشر أعمالها الأسبوع القادم من مدينة سرت وستتواصل مع كل المدن والمناطق الليبية، وسنواصل عملنا وسنقود ليبيا في المرحلة القادمة نحو الإصلاح”.

واستكمل: ” لا يوجد أحد يجبرني على تقديم استقالتي على اعتبار اختياري كرئيس للحكومة بتوافق ليبي ليبي، وتكليفي جاء من البرلمان وحكومتي تتسم بالتوافق والوطنية، وما يعاب عليها أنها لم تتشاور مع أي جهة خارجية”.

وزاد: “رئيس مجلس الدولة خالد المشري متغير في أرائه وطموحاته السياسية ليست خفية، وسنقدم الأسماء المتورطة في اشتباكات طرابلس إلى الجهات القضائية والدولية”.