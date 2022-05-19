توافق أممي نرويجي على دعم مشاورات المسار الدستوري في القاهرة

أطلعت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، سفيرة مملكة النرويج لدى ليبيا هيلدا كليميتسدال، على تطورات مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب/ الدولة والتي تنعقد في القاهرة.

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز بكليميتسدال في العاصمة المصرية، حيث كرر الطرفان التأكيد على الحاجة الماسة للحفاظ على الهدوء على الأرض في ظل الظروف الحالية، وتجنب أي أعمال استفزازية.

وتتواصل اجتماعات اللجنة المشتركة في القاهرة ليومها الرابع، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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