وزير عدل الدبيبة: أجهزة غنيوة والحراري مهتمتان بحقوق الإنسان

قالت وزير العدل بالحكومة منتهية الولاية حليمة البوسيفي، إن “التهم التي وردت في تقارير المنظمة الدولية مستندة إلى تقارير إعلامية تفتقد للأسانيد والأصول القانونية الواقعية ولم تنتظر انتهاء التحقيقات في هذه الوقائع وإحالتها للقضاء وانتهاء القضاء منها في كل مراحله، وأطلقت أحكام انتقائية تفتقد للمهنية و تؤثر سلبا على الرأي العام الليبي، فهي غير مقبولة”، بحسب نص البيان. البوسيفي، وفي بيان لها، قالت: ” نؤكد على أننا ضد الإفلات من العقاب في حالة أثبتت التحقيقات في ذلك، إن القضاء الليبي قادر على الفصل في كل القضايا ونحن جميعا في ليبيا لا تعليق لدينا على أحكامه وأننا نحذر هذه الجهات من الإضرار بسيادة القانون ومحاولة التأثير على سير العدالة، وفي هذا “وزارة العدل” تؤكد على قدرة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل للنظر في كل القضايا وإن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي وتحترم القضاء وفي خدمة الشعب الليبي”، بحسب نص البيان.

البيان جاء عقب استقبال البوسيفي، كلا من رئيس مكتب الشؤون القانونية ورئيس مكتب الشؤون الأمنية ورئيس مكتب الإعلام بجهاز الأمن الداخلي طرابلس.

المكتب الإعلامي لوزارة العدل منتهية الولاية، وفي إيجاز صحفي له، أوضح أن “الاجتماع جاء في إطار المتابعة والاتصالات المستمرة والتعاون مع أجهزة انفاذ القانون خدمةً للمواطن قامت وزارة العدل باستقبال أعضاء من الأمن الداخلي”، بحسب الإيجاز.

وأشار المكتب إلى أن “البوسيفي بحثت جملة من المواضيع حول أمن المجتمع بما يمس أمن المواطن في مختلف المجالات، والحرص علي تطبيق القانون وسيادته بشكل عام”، بحسب الإيجاز.

كما أكد الحضور على “أهمية استتباب الأمن وحماية المواطنين وحقوق الانسان”، بحسب الإيجاز.

كما استقبلت البوسيفي كلا من مدير مكتب العلاقات الدولية ومدير مكتب الإعلام بميليشيا ما يسمى “جهاز الدعم والإستقرار”.

وناقشت البوسيفي، خلال الاجتماع، بحسب مكتبها الإعلامي “جملة من المواضيع حول سيادة القانون والحرص على تنفيذه، كما شكرتهم على جهودهم في الالتزام بالمعايير وخدمة الوطن والمواطن”.

وأكد الحضور على “حرص الجهاز (الميليشيا) الدائم في إنفاذ القانون والتواصل المستمر مع المنظومة العدلية والقضائية من خلال ما يوكل إليه من أعمال، إذ أنه من الأجهزة التي تحرص على تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان وتوفير الأمن الذي تسعى له كافة الأجهزة الأمنية”، بحسب المكتب الإعلامي التابع للبوسيفي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أنها طالبت السلطات الليبية بإقالة ومحاسبة رئيس ما يُعرف بـ “جهاز دعم الاستقرار”، التابع للحكومة منتهية الولاية عبدالغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة” وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري، واصفة إياهما بأنهما قادة ميليشيا يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة و اتهمت المنظمة الجهاز كذلك “باعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي”.