حكومة الدبيبة تبحث متطلبات تطور كرة القدم لتحقيق مكاسب إيجابية

عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالشفيع الجويفي، اجتماعًا موسعا مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، بحضور بشير علي هاشم وكيل ديوان الوزارة، وذلك لبحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون، حسب بيان للوزارة بفيسبوك.

وأكدت وزارة الرياضة، في بيانها، أنه تمت مناقشة متطلبات الاتحاد الليبي لكرة القدم والاستعدادات للاستحقاقات القادمة، إضافة إلى دعم الاتحاد الليبي لكرة القدم وتسوية الالتزامات والعديد من الأمور ذات الصلة بما يخدم تطور كرة القدم وتحقيق مكاسب إيجابية بمجال اللعبة.

وخلال الإجتماع، أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني تسليم حقوق البث المرئي للدوري السباعي والدوري 16 الكأس حصريآ لوزارة الرياضة.

وأكد وزير الرياضة، أن الوزارة حريصه على توفير كل الدعم اللازم للرياضيين وتوفير الدعم لكيان اتحاد الكورة على جميع الأصعدة، مشددًا على أهمية بذل الكثير من الجهد والعمل لتحقيق النتائج التي ينتظرها الجمهور الليبي ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.