المباحث الجنائية تداهم مقرات للهجرة غير القانونية بالمنطقة الغربية

داهم مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية، عدداً من المساكن التي تستخدمها عصابات تهريب البشر كمقرات لتجميع المهاجرين غير القانونيين، قبل انطلاقهم على متن قوارب الموت نحو جنوب إيطاليا انطلاقاً من الشواطئ الليبية.

وأفاد الجهاز في منشور، الأربعاء، عن ضبط عدد كبير من المهاجرين الوافدين كانوا قد تجمعوا في هذه المساكن المهترئة التي تخلوا من أدنى معايير الإقامة السوية للبشر، وفق وصفه، مشيراً إلى إحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد أخذ أقوالهم والتعرف على مالكي هذه المساكن.

وكان جهاز المباحث الأمنية قد نفذ حملة أمنية في مدينة زوارة التي تنشط فيها جماعات الهجرة غير القانونية، واقتحم عدداً من المقرات والمباني التي تستخدم في تجميع وإيواء المهاجرين.

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