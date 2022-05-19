الرعيش: التجهيز للانتخابات في ليبيا يحتاج لوقت طويل بسبب الخلافات الكبيرة بين الدول الأجنبية

ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الرعيش إن التجهيز للانتخابات يحتاج لوقت طويل، بسبب الخلافات الكبيرة بين المعسكرات المتنافسة والدول الأجنبية المتدخلة في الملف الليبي، مشيرًا إلى أن ليبيا تحتاج لحل عاجل ينهي هذا الانقسام الذي سيقود إلى حرب أهلية مثلما حصل مع الانقسامات السابقة، خاصة مع تصلّب موقف رئيسي الحكومتين والأطراف الداعمة لهما وتزايد العداء بينهما.

الرعيش رأى في تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت” أن الحل العاجل يكمن في توحد مواقف الجهات الدولية والضغط على الأطراف الليبية من أجل إجراء حوار سياسي لتحقيق قدر من الاستقرار يمهّد لإجراء انتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية