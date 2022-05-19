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دي مايو يستعرض مع غوتيريش مستجدات الوضع الليبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأحد، الوضع الراهن وتطورات الأحداث في ليبيا.

وتطرق الطرفان إلى عدد من الملفات الأخرى، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والأمن الغذائي في المنطقة، إضافة إلى موضوع إمدادات الطاقة في القارة الأوروبية.

وكان دي مايو قد شدد، في وقت سابق من شهر أبريل، على أن أولوية بلاده تجاه ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد، لما له من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بكاملها.

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قناة 218 الليبية

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