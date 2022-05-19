رئيس الحكومة: الصديق الكبير هو خارج الشرعية وتسبب في افقار مليون ونصف ليبي بسبب السياسات المالية الفاشلة

أشار رئيس الحكومة فتحي باشاغا، إلى أن “الاجتماع الأخير الذي عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير هو تلميح للمؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك المركزي البريطاني بأنه ليس هناك مشكلة في الشرعية، وهناك أموال مجمدة بقيمة ثلاثة مليار جمدها البنك البريطاني، وستفرج في حال اثبات الصديق الكبير أن لديه شرعية قانونية”.

وأكد رئيس الحكومة، في تصريحات خاصة بالموقع الإلكتروني لقناة “ليبيا الحدث”، بأن “الصديق الكبير هو خارج الشرعية لأن مدة ولايته انتهت، وأيضا بحسب الاتفاق السياسي الذي نص على تغيير كافة المناصب السيادية السبعة باتفاق مجلسي الدولة والنواب، مشيراً إلى أن مجلسي النواب والدولة نجحوا فقط في تغيير النائب العام وتم تعيين الصديق الصور، ولكن باقي المناصب تعتبر غير مكتملة الشرعية”.

كما أكد رئيس الحكومة، بأن الصديق الكبير تسبب في افقار مليون ونصف ليبي، بسبب السياسات المالية الفاشلة التي أضعفت الدينار الليبي أمام الدولار بالرغم من امتلاك ليبيا إمكانيات كبيرة جدا، منوها بأن الصديق الكبير كان معارضاً لأي إصلاح في فترة حكم حكومة الوفاق.

وأشار رئيس الحكومة بأن الصديق الكبير مزال مغتصباً منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، مطالباً مجلسي النواب والدولة وكافة الجهات النيابية والقضائية بمراجعة “لجنة الاعتمادات” من العام 2013 إلى العام 2017، لمعرفة أين ذهبت الأموال الليبية.

وأوضح رئيس الحكومة بأنه يحترم كافة مجهودات المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مطالباً بأن تكون هي والمجتمع الدولي في صف التوافق الوطني الليبي، مؤكداً استعداده التام بالتعاون الاقتصادي المشترك مع كافة الدول.

وشدد رئيس الحكومة بأن ليبيا دولة ليست معتدية ولن تعتدي على أحد ولكنها ستدافع عن نفسها إن لزم الأمر مثلما حدث خلال فترة الاحتلال الإيطالي، مؤكداً بأنه يجب إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكد رئيس الحكومة بأنه يحترم كافة الدول الجارة لليبيا، مثل مصر والجزائر وتونس وتشاد، مشدداً بأن “أمنها القومي هو أمن ليبيا والكل يشترك في نفس المصير، وتجمع ليبيا بتلك الدول الجارة علاقات تاريخية أخوية”، منوهاً بأن “تركيا دولة صديقة وتجمعها بليبيا علاقات اقتصادية كبرى”، متمنياً أن “تعود الشركات التركية إلى ليبيا لإعادة الإعمار”.

وقال رئيس الحكومة: “نطمح بأن تكون ليبيا حلقة وصل تجارية بين أفريقيا وأوروبا وأمريكا واسيا، وتكون ليبيا هي مركز الخدمات التجارية لكافة القارات”.

وأكد رئيس الحكومة بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية استغلت المال العام لشراء الولاءات، مطالباً الجهات القضائية بفتح تحقيق في كافة الاختلاسات التي قامت بها تلك الحكومة، منوهاً بأن “تلك الحكومة استغلت الشباب “بقروض دعم الزواج” التي تسببت في عدة حالات طلاق، كما أنها لم تلفت لأصحاب المحافظ الاستثمارية الذين يعانون نتيجة إيقافها”.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن برامج حكومته ستكون مدروسة بعناية شديدة، وستكون لحلحلة كافة المشاكل التي يعاني منها المواطن، بالإضافة إلى تقديمه قانون توحيد المرتبات لمجلس النواب لكي تتحقق العدالة الاجتماعية في المرتبات.

ونوه رئيس الحكومة، بأنه يجب تفكيك كافة المجموعات المسلحة ودمجها في مؤسسات الدولة قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكي لا يحدث تزوير في النتائج بقوة السلاح والترهيب، مؤكداً بأنه يجب إجراء الانتخابات وفق أجال محددة.

ووجه رئيس الحكومة رسالة للمستشارة الأممية، قائلاً: “كيف تقوم الحكومة منتهية الولاية التي رفضت قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب، وتأمرت مع بعض الجهات الدولية بإخراج أحد المطلوبين دوليًا ومحلياً وهو سيف الإسلام القذافي المحروم من كافة حقوقه المدنية ولديه قضايا، لإفشال الانتخابات”.

وقال: “لدي علاقة بسيطة برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وهو شخصية محترمة جدا، وهو الأن يتعرض للضغوط وهو يعيش في وسط صعب جداً حالياً، كما أشيد بعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني وأنا أحترمه، وبما أن هذان الاثنان في المجلس الرئاسي فلا خوف على ليبيا، وأوجه شكر خاص لكافة الأجهزة الأمنية كاملة، من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات، وجهاز الأمن الداخلي والقوة المساندة التي عملت على حفظ الأمن وسلامة المواطنين”.

وأكد رئيس الحكومة، أن مشروع حكومته يشمل كل الليبيين، مشدداً بأنه سيستمر في العمل حفاظاً على المسؤولية والأمانة التي كلفه مجلس النواب بها، ومجلس الدولة الذي قام بتزكيته.

وأكد أيضاً بأن “الحكومة ستشرع في عمليات اصلاح كبيرة متعددة البرامج وستغطي كل ربوع ليبيا، وستحافظ على سيادة الوطن، لكي يشعر المواطن بأن الحكومة هي حكومته بما تقدمه من خدمات”.

وأشار رئيس الحكومة بأنه حاول بكل الطرق السلمية ممارسة عمله من العاصمة، ولكن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجموعات المسلحة التابعة لها حالت دون ذلك.

وأكد رئيس الحكومة، بأن حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية وهي مغتصبة للسلطة وسرقت العاصمة من الليبيين وجعلت اهل العاصمة يعانون بالإضافة إلى تسخيرها المال العام لشراء الذمم وتسخير العصابات المجرمة والميليشيات الخارجة عن القانون لمنع الحكومة الجديدة من دخول العاصمة.

وأوضح رئيس الحكومة، بأنه “عندما دخل العاصمة دخل بسيارات مدنية، واستقبلهم أهالي سوق الجمعة استقبال حافل ولكن العصابات والمجرمين تحركوا وقاموا بالهجوم علينا”.

وقال: “العصابات والمجرمين تسببوا في استشهاد أحمد الأشهب الداعم لمشروع حكومتي وهو بطل من ابطال البنيان المرصوص، ولديه اخ شهيد، وأسرة الشهيد أحمد دائماً تقدم الشهداء للوطن من أجل ليبيا، ونحن نقدم لهم العزاء واتأسف جدا لانهم سقطوا ولكن يكفيهم فخر ابنهم سقط من اجل الدفاع والتضحية من اجل ليبيا”.

وأعلن رئيس الحكومة عن مباشرة عمله من مدينة سرت، مشيراً إلى أنه كان يمتلك القوة للرد على العصابات والمجرمين الذين بدأوا في إطلاق النار عليه هو ومن معه خلال دخوله طرابلس، ولكن حقناً للدماء لم يقم بالرد عليهم لكي لا يسقط ضحايا وتسفك الدماء نتيجة الاشتباكات.

وأوضح رئيس الحكومة بأن الذين يريدون بناء الدولة هم من قاتلوا في عملية البنيان المرصوص ضد الإرهاب وضد الجريمة، وليس مثلما قامت به تلك المجموعات الخارجة عن القانون والشرعية التي وجهت بنادقها ضد الدولة، وخطفت أكثر من 40 مؤيد للحكومة الجديدة، ولا زالوا موجودين مختطفين في سجون الميليشيات.

وأشار رئيس الحكومة إلى تواصله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمطالبته بالتدخل لأطلاق سراح المختطفين في سجون الميليشيات، منوهاً بأنه سيتقدم للجهات النيابية والجهات القضائية وحقوق الانسان الداخلية والدولية بكامل التفاصيل عما جرى، وكشف كافة المتورطين بالأسماء.

وأكد رئيس الحكومة بأنه سيكون لكل من يعتدي بدون وجه حق خارج السلطات القضائية والنيابية، حساب عسير بالقانون، موجهاً رسالة لكافة من يحمل السلاح ضد الدولة، قائلاً: “عندما كانت أمامك الشرعية والقانون، استخدمت السلاح من أجل المال وابتزاز الليبيين وترهيبهم فأنت بذلك مجرم ولن يتم مسامحتك”.

وأوضح رئيس الحكومة بأنه سيتم التواصل مع كافة مدن ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، وستباشر الحكومة عملها بكافة وزاراتها، مشيراً بأنه عندما تتحرر طرابلس من الميليشيات التي اوغلت وسرقت المقتدرات وسيطرت على المؤسسات المالية سيعمل من هناك، وإن لم يحدث ذلك سيعمل من سرت لتقديم الخدمات لكل ليبيا دون استثناء بما فيها العاصمة.

ونوه رئيس الحكومة بأنه “يستطيع الدخول للعاصمة طرابلس بالقوة، ولكنه لا يريد ذلك حقنا للدماء ويريد الدخول سلمياً، ولكن الميليشيات عرفوا ذلك فاستخدموا القوة ضده”، مشدداً بأنه لديه تاريخ كافة الحروب بالأسماء ويعرف كافة قادة الكتائب الذين قاتلوا من عام 2011، قائلاً: “نُشيد بمكانة أسامة جويلي كقائد بالمنطقة الغربية وبطل وطني ولديه حكمة وحنكة بالرغم من اختلافي معه ولكننا لا نختلف في مشروع الوطن”.