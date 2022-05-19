عبدالجليل: دخولنا طرابلس لم يكن متسرعًا ونسقنا مع كيانات وبلديات العاصمة

قال الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، إن دخول طرابلس «لم يكن متسرعًا»، مشيرًا إلى أنه جرى «التنسيق مع الكيانات الموجودة بها والبلديات».

وأضاف عبدالجليل، في تصريحات قناة «الحدث» السعودية، أن «رئيس الحكومة فتحي باشاغا في تواصل مستمر مع الجانب التركي»، وأشار إلى أن الحكومة المكلفة تواصل عملها من مدينة سرت، وتدعم إجراء الانتخابات، متابعًا: «الحكومة ستعمل المستحيل من أجل إجراء الانتخابات في الموعد الذي سيحدده القانون».

عبدالجليل: نحن من يسرنا لقاءات النواب والأعلى للدولة في القاهرة

وتابع: «نحن من يسرنا لقاءات النواب والأعلى للدولة في القاهرة لأجل الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات. وتعهدنا للجميع بتنفيذ أي موعد يتم الاتفاق علية لأي انتخابات مستقبلية».

وشهدت العاصمة طرابس، أمس الثلاثاء، اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن دخول الأخير مدينة طرابلس، قبل أن يغادرها إلى سرت.