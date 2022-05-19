المشري: حكومة الدبيبة ليست الضامن لإجراء الانتخابات

علق رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري على تصريحات عبد الحميد الدبيبة بأن حكومته هي الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات، معتبراً أن هذا غير صحيح، فهذه الحكومة لا تستطيع ان تفرض سيطرتها جنوب غريان أو غرب مصراتة ولديها مشاكل في المنطقة الغربية.

المشري قال خلال لقاء أذيع عبر برنامج ”حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء ونقلتها صحيفة المرصد الليبية، إن “الحكومة التي ستجري الانتخابات على الأقل يجب أن يكون فيها حد أدنى من التوافق، ما بين مجلس الدولة والنواب والقوة السياسية والأمنية الموجودة في المنطقة الشرقية والغربية ونوع من القبول الدولي وعدم استئثار من الأطراف الدولية الإقليمية المؤثرة في المشهد الليبي، خاصة طرفي مصر وتركيا”.

وتابع: “الشأن الليبي يهم الليبيين، لكن هناك دول متداخلة في الشأن الليبي وعندها مخاوف موجودة على الأرض بشكل مؤثر، الناس الآن تريد الكلام المنمق والذي يتكلم عن حالة حقيقية وهي أن مصر عندها تأثير في المشهد الليبي وكذلك تركيا ومصالح متداخله مع المصالح الليبية، وأنه لا بد من وجود حالة توافق محلي إقليمي وبرعاية دولية للوصول لانتخابات، حكومة واحدة تمثل طرف معين لا يمكن أن تكون ضامنه لإجراء الانتخابات”.

وأضاف: “في مجلس الدولة نحن ذاهبون لأعلى قدر من إمكانية التوافق عندنا أسس ومبادئ لا يمكن أن نتخلى عنها، ونحن جزء من تيار عريض لا يمكن أن نتخلى عن أهداف ومبادئ تيارنا، نؤمن بالدولة المدنية وبالتالي لا يمكن أبدًا أن نقبل بترشح العسكر ومرشحين مجرمين بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

كما أردف: “هل الخلاف ما بين المجلسين أو التيارات السياسية الموجودة في ليبيا، المجلسان يعبرون عن هذه التيارات السياسية، يصعب الآن الوصول لتوافقات تامة لكن لا بد أن نتجاوز عنق الزجاجة للدخول للانتخابات”.

وبشأن اجتماعات القاهرة بين المجلسين وإن كان هناك تدخل مصري مثلما يتم تداوله قال: “لم تكن الجلسة الأولى بحضور رئيس المخابرات هذا غير صحيح، ليبيا باعتبار أنها مصنفة منطقة نزاع عسكري وأمني، معظم الدول الملف الليبي لا تديره وزارة الخارجيةـ بل في الملفات الحقيقية تدار من قبل المخابرات، عباس كامل ألقى كلمة عبر الدائرة المغلقة في جلسة الافتتاح عبر شاشة تلفاز وهو في مكتبه ورحب بالوفود وقال نتمنى أن يكون الحل ليبيًا ليبيًا ولم يحضر، أنا لو اشعر بأي تدخل من مصر وغيرها في وفد مجلس الدولة سيرجع الوفد بنفس اليوم”.

ووجه حديثه لرئيس الحكومة فتحي باشاغا ناصحًا إياه أن يوقف المهزلة ويقدم استقالته، مطالبًا الدبيبة بأن يكف عن الحديث عن أن هذه الحكومة ضمانة للانتخابات، مشيرًا إلى أن البقاء في صراع السلطات التنفيذية ما بين الدبيبة وفتحي باشاغا أمر غير مقبول.

واعتبر أن “ممارسة حكومة باشاغا عملها من سرت مرفوض، فالحكومة غير توافقية وليست شفافة وسليمة”، مؤكدًا على أن “خيار البقاء في سرت مرفوض جملةً وتفصيلًا، وشكلًا ومضمونًا”، بحسب قوله.