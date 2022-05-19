عقب أحداث طرابلس.. الدبيبة يلتقي عدد من عمداء البلديات

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء اجتماعًا موسعًا مع عدد كبير من عمداء البلديات.

وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة أوضح وزير الحكم المحلي أن هذا التجمع الكبير جاء دون ترتيب مسبق لكنه جاء بعد الأحداث التي وصفها بـ”المؤسفة” التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن قدومهم للتأكيد على رغبتهم في الاستقرار والسلام، وضرورة عودة الأمانة للشعب من خلال الانتخابات.

من جانبهم، أكد عمداء البلديات دعمهم لحكومة تصريف الأعمال، مشيرين إلى رغبة أبناء الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

هذا وحضر الاجتماع كل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ورئيس جهاز الحرس البلدي، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

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