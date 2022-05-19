أكد رئيس الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي ” توقف أعمال تنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية، نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة المحاذية للمشروع خلال اليومين الماضيين.

وأضاف العبدلي في تصريح نشره المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” أن الفرق الفنية التابعة لشركتي ” إينكا ” و “سيمنس ” المنفذتين للمشروع بصدد إعداد تقرير كامل عن حجم الأضرار الفنية التي لحقت بالمشروع ومدى تأثيرها، في موعد التسليم.

وأضاف بأن القيمة المالية لإصلاح الأعطال ستكون عالية، نتيجة تضرر مكونات يستوجب استيرادها من الدول المصدرة لها وغير موجودة محلياً.