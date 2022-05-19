صندوق الضمان الاجتماعي يقرر صرف مرتبات يونيو ويوليو قبل عيد الأضحى

عبدالله الزائدي ــ بوابة أفريقيا الإخبارية |

19 May, 2022

أكدت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي، أن رئيس مجلس ادارة الصندوق ادريس احفيظة، أصدر تعليمات بصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين عن شهري يونيو ويوليو قبل عيد الأضحى، مع تعليق خصم أقساط السلف عن الشهرين.

وقالت الادارة أن احفيضة أصدر ايضا تعليمات بصرف سلفة 1000 دينار كحد اقصى، على المعاشات الضمانية الجديدة، والمعاشات المفرج عنها، بعد التأكد من توافر شروط الاستحقاق، كمساعدة لأصحاب المعاشات الجديدة من معاشاتهم تحت عملية الربط على المنظومة، أو من معاشاتهم المفرج عنها تحت الاجراءات، وتستغرق الدورة المستندية زمنا يتجاوز حلول العيد.

واضافت الادارة أن هذه الإجراءات المالية اتخذت للتخفيف في مناسبة العيد عن مستحقي المعاشات التقاعدية وموظفي الصندوق في مواجهة الصعوبات المعيشيّة الناجمة عن غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.