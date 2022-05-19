مختار: أي عملية سياسية في ليبيا يجب أن تضع خارطة طريق للجماعات المسلحة

ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2001 إن الجماعات المسلحة في ليبيا عامة وطرابلس خاصةً هي جزء من العملية السياسية، وبالتالي استعمالها كحجة لعدم النجاج في تمرير مشاريع سياسية، فليبيا دخلت في أكثر من 3حروب ونتج عنها تكتلات مسلحة ذات انتماءات مختلفة شأنها شأن ماحدث في دول أخرى.

مختار وفي مداخلة له عبر قناة “الحدث” تابعته صحيفة المرصد أكد على ضرورة أن تضع أي عملية سياسية في ليبيا خارطة طريق للجماعات المسلحة.

وبخصوص اجتماعات القاهرة، أوضح مختار أن أعضاء مجلسي النواب والدولة يبحثون قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات بعيدًا عن التعديل الـ12 الذي ذهب إليه مجلس النواب، وكأن هذا الحوار غير متفق عليه، بينما مجلس الدولة الاستشاري يتحدث عن لجنة تمثل مختلف التيارات للذهاب إلى قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وهذا أمر يضعف فرص التوافق.

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