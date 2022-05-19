ميناء بنغازي يستقبل 1,700 سيارة وشاحنة من السوق الأوروبية

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات “غراند روما”، التابعة للوكيل الملاحي “ميار ليبيا”، وعلى متنها 1,700 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وفي وقت سابق، وصلت إلى الميناء سفينة نقل الحاويات “ماي فيلد”، التابعة للخط الملاحي “أمواج ليبيا” محملة بـ 107 حاويات محملة بسلع مختلفة، إضافة إلى وصول السفينة “كونسيت”، محملة بـ 375 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وبحسب بيانات إدارة الميناء، فقد وصلت، في وقت سابق، سفينة نقل السيارات “غراند بينو لكس”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1,226 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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