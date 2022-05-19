مؤكدا أن التكاليف ستكون عالية…العبدلي يعلن توقف مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي

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أعلن رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي في تصريح مسجل بثته صفحة الشركة الرسمية عبر الفيسبوك توقف أعمال تنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية، نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة المحاذية للمشروع خلال اليومين الماضيين.

وقال العبدلي إ الفرق الفنية التابعة لشركتي ” إينكا ” و “سيمنس ” المنفذتين للمشروع بصدد إعداد تقرير كامل عن حجم الأضرار الفنية التي لحقت بالمشروع ومدى تأثيرها، في موعد التسليم.

وأضاف بأن القيمة المالية لإصلاح الأعطال ستكون عالية، نتيجة تضرر مكونات يستوجب استيرادها من الدول المصدرة لها وغير موجودة محلياً.

وفي سياق ليس ببعيد أدانت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة فجر الثلاثاء الماضي.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان لها أن الاشتباكات التي وقعت روّعت المواطنيين، وسببت الأضرار بالممتلكات، ومحاولة إدخال العاصمة في فوضى واقتتال، والذي نرفضه بشدة.

وأمرت رئاسة الأركان العامة في بيانها جميع الوحدات العسكرية والمساندة، التقيّد والالتزام ببلاغ القائد الأعلى لمنع حركة الأرتال العسكرية.

وأكدت بأنهم ملتزمون بمدنية الدولة، والتدوال السلمي للسلطة، عن طريق انتخابات نزيهة بعيداً عن استعمال السلاح.

في حين أعقبت محاولة دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس. اشتباكات مسلحة بين مؤيديه ورافضيه. أسفرت عن أضرار في الممتلكات. العامة والخاصة.

في حين علقت حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء الماضي على إعلان رئيس الحكومة الليبية. فتحي باشاغا وصوله إلى طرابلس لمباشرة مهام حكومته منها.

وقالت الحكومة في بيان لها :”إن ماشهدته العاصمة الليبية طرابلس في ساعات الصباح. الأولى هو تسلل مجموعة خارجة عن القانون للمدينة”. مدينة هذه الأعمال الإجرامية. الخارجة عن القانون.

وتابعت في بيانها :”تفاجأ سكان العاصمة طرابلس الأمنين اليوم بقيام طرابلس مسلحة خارجـة. عـن القانون بمحاولة التسلسل في جنح الظلام لطرابلس في محاولة. بائسة لإثارة الرعب والفوضى بين سكانها، مستخدمين الأسلحة والعنف”.