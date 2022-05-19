عبدالعزيز: أكبر عار على الشعب صمته على تأجيل الحكم في “قضية سجن أبوسليم”

علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين ” محمود عبد العزيز “، على قرار محكمة استئناف طرابلس، أمس الأربعاء، بتأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية سجن أبوسليم إلى 15 يونيو المقبل.

وقال «عبد العزيز»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “تأجيل النطق بالحكم في قضية بوسليم إلى 15/6القادم”، لافتًا “المفروض خيمة واعتصام حتى يفصل في هذه القضية”.

وأوضح أن “أكبر عار على كل الشعب هذا الصمت الرسمي والشعبي”. على حد قوله.

وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا قد قضت في مايو 2021، بنقض الحكم الصادر في العام 2019، بشأن قضية سجن أبوسليم، بمحكمة استئناف طرابلس، القاضي بسقوط الجريمة على جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم)، وقررت المحكمة إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس.