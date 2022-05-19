قبل عيد الأضحى..الضمان الاجتماعي يقرر صرف رواتب يونيو ويوليو ويعلق خصم السلف

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أعلنت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي أن إدارة الصندوق قررت صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين عن شهري يونيو ويوليو قبل عيد الأضحى، مع تعليق خصم أقساط السلف عن الشهرين.

وأكدت صفحة صندوق الضمان الاجتماعي عبر صفحتها بالفيسبوك أن رئيس مجلس ادارة الصندوق ادريس احفيظة، أصدر تعليمات بصرف سلفة 1000 دينار كحد اقصى، على المعاشات الضمانية الجديدة، والمعاشات المفرج عنها.

واوضح خطاب الصندوق أن السلفة تصرف بعد التأكد من توافر شروط الاستحقاق، كمساعدة لأصحاب المعاشات الجديدة من معاشاتهم تحت عملية الربط على المنظومة، أو من معاشاتهم المفرج عنها تحت الاجراءات.

وأعلنت إدارة الصندوق أن مدة إستخراج السلفة يستغرق الدورة المستندية زمنا يتجاوز حلول العيد.

واضافت الادارة أن هذه الإجراءات المالية اتخذت للتخفيف في مناسبة العيد عن مستحقي المعاشات التقاعدية وموظفي الصندوق.

وأشارت أن الإجراءات تأتي في مواجهة الصعوبات المعيشيّة الناجمة عن غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي سياق ليس ببعيد أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة أمس الأربعاء تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات مايو.

وأضاف بسيسة عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن الأذونات المسلمة لكافة الجهات. الممولة من الخزانة العامة.

وأشار رئيس الفرق الإعلامي إلى أنه تم تسليم هذه الأذونات لإدارة العمليات المصرفية. بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

كما ذكرت صحيفة صدى الاقتصادية نقلا عن رئيس الفريق الإعلامي أن مرتبات شهر. مايو تتضمن ترقيات وتسويات وعدد من المتغيرات الجديدة.