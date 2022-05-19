بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 19 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 19 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر على اغلب مناطق البلاد.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق بداية من مساء اليوم.

– الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا غدًا.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 27 و32 على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة من يوم الغد.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة على المناطق الساحلية، وبين 29 و33 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو:

– حالة السماء: صافية.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و37 درجة، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.