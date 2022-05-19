غويلة: تعلموا فن السياسة من الشيخ الصادق الغرياني حتى ترفعوا عنكم الجهل والتخلف

دعا عبد الباسط غويلة، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، السياسيين الليبيين إلى تعلم فن السياسة من المفتي المعزول الصادق الغرياني حتى يتخلصوا من الجهل والتخلف، بحسب وصفه.

وقال غويلة في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مفتي البلاد الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله وسدده، العالم الرباني”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “كم أتمنى من الساسة الجلوس بين يديه وثني الركب ليتعلموا منه فن السياسة، ومعرفة ما يحاك من خيانة للبلاد والعباد وليرفعوا عنهم الجهل والتخلف”، على حد زعمه.