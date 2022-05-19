العالمية لخريجي الأزهر تنظم ورشة حول دور الأئمة في الحفاظ على الأمن الفكري

أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، أمس الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «دور الأئمة والخطباء والوعاظ في الحفاظ على الأمن الفكري والإستقرار الوطني»، بحضور رئيس فرع المنظمة في ليبيا أكرم الجراري، ومدير مكتب المنظمة وادي الشاطئ عبدالوهاب خير، ومدير مكتب المنظمة بمدينة غات الشيخ بوصلاح الحداد، وعدد 50 إمامًا وخطيبًا وواعظًا من ليبيا.

وألقى عميد كلية اصول الدين بجامعة الأزهر الشريف الأسبق عبدالفتاح العواري، محاضرة بعنوان دور الأئمة والخطباء والوعاظ الليبيون في الحفاظ على الأمن الفكري والاستقرار الوطني.

وتحدث العواري، عن أهمية الدور الكبير الذي يقدمه الوعاظ في تعزيز الأمن الفكري ووحدة الأوطان وترسيخ مفهوم الوطنية والحفاظ على النسيج الإجتماعي الليبي بين كافة المكونات والقبائل الليبية وهذا يعزز من قوة الدولة في مواجهة خطاب الإنقسام وازدياد رقعة التشظي وإنتشار ظاهرة التطرف لغياب الخطاب الوسطي المعتدل، وأن الحفاظ على الدولة واجب شرعي ينبغي على الجميع العمل بكل الوسائل المتاحة وعلى الخطباء والوعاظ القيام بواجبهم من حث الناس على الالتزام بخطاب الوحدة وعدم الفرقة.

من جانبه قدم رئيس فرع المنظمة في ليبيا أكرم الجراري، شكره وتقديره لجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على ما قدمه لليبيا وشعبها في هذه الظروف الصعبة وإنجاح الدورات التدريبية والمنح الدراسية المجانية لطلاب الدارسات العليا بجامعة الأزهر وكذلك دور جمهورية مصر العربية الرائد والساعي دائما لعودة الاستقرار لليبيا ودعمها في المحافل الدولية حتى تعود آمنة مستقرة.