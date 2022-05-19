مجهول يطلق النار على الناقلة النفطية الراسية على رصيف الحريقة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 أمس أن مجهول أطلق النار على الناقلة النفطية ريد جيبوري كابتن دروجن بعد رسوها مباشرة على أرصفة ميناء الحريقة النفطي وقد سمع صوت الرصاص فقط ولم تحدد مكان الجهة التي أطلقت النار على الناقلة النفطية.

وأكد المصدر أن مصدر إطلاق النار لم يتم تحديده ولم تصاب الناقلة بأذى.

واضاف أن عمليات الشحن أستمرت حسب المقرر لها وهي مليون برميل قبل أن تتوجه إلى بريطانيا.

أكد أن الناقلة سوف تغادر الرصيف خلال الساعات القادمة ونكون وجهتها إلى الميناء. الذي ستفرغ فيه الشحنة في بريطانيا.

في حين يشار أن عدد من النشطاء والحكماء قد أصدروا عدد من البيانات في طبرق مطالبين بإغلاق الميناء ومنع التصدير .

وفي سياق متصل كانت قد رست الأربعاء الناقلة النفطية ريد جيبوري كابتن دروجن لشحن مليون برميل من النفط الخام لتكون وجهتها بريطانيا.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا24. قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في. طبرق أن الإنتاج المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 220 ألف برميل من النفط الخام.

وأكد أن عمليات الاستلام تتم عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

في حين أشار المصدر إلى الناقلة تعتبر الناقلة المليونية الرابعة خلال شهر مايو الجاري. التي شحنت من رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

في حين أكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخامات. الاحترازية لمكافحة. وباء كورونا

وأشار إلى أن المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي. للنفط.