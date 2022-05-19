أمن بنغازي: ضبط شخص سرق كمية من الأسلاك الكهربائية من منتزه بودزيرة

تمكن مركز شُرطة الكويفية، من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية من مُنتزه بودزيرة وبيعها كخردة.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “استجابة لشكوى المواطن م.ع.س يعمل بإدارة منتزه بودزيرة ضد مجهول قام بسرقة كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية الخاصة بالمنتزه أكثر من مرة”.

وأضاف البيان “أصدر رئيس مركز شرطة الكويفية، مقدم طارق نجم، تعليماته بالبحث وجمع المعلومات عن الفاعل”.

وتابع “انتقل أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات عن الفاعل وتم المرور على جميع مواقع بيع الخردة بالمنطقة والاستدلال مع أصحابها وعند الوقوف على إحدى محلات بيع الخردة مالكها مصري الجنسية”.

واستطرد “أفاد أنه قام بشراء أسلاك كهربائية محروقة من أحد الاشخاص وكان يستقل مركبة آلية هيونداي كليك سوداء اللون وتم تكليف الشخص المصري مالك محل الخردة بالحضور إلى المركز”.

واستكمل “واصل أعضاء التحريات البحث عن المركبة داخل الاختصاص وإجراء الاستيقافات المُفاجأة وأثناء تمشيط الاختصاص تم مشاهدة المركبة سالفة الذكر ويستقلها أحد الأشخاص”.

وواصل “تم ضبط المركبة وقائدها والانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ش.س.ب واعترف بما نسب أليه وتم إحالته إلى النيابة العامة”.