الدلعاب: ما ذكره تقرير البنك الدولي عن الاحتياطي صحيح لكن التضخم لن ينخفض

عبدالله الزائدي – بوابة افريقيا الاخبارية |

19 May, 2022

علق الأكاديمي والعضو السابق بمجلس ادارة مصرف الساحل والصحراء الدكتور بوبكر دلعاب ، على تقرير البنك الدولي عن سنة 2021 ، والذي ذكر أن ليبيا الاولى إفريقيا في حجم احتياطيات بأكثر من أربعة وثمانين مليارا، قائلا ” حجم الاحتياطيات لم يذكر في تقارير مصرف ليبيا المركزي منذ 2016. و هناك تكتم إعلامي عليه ولم نستطع الحصول عليها، واعتقد ان البنك الدولي لديه معلومات عنه، واعتقد انها معلومات صحيحة”

وفيما توقع تقرير صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 ليصل إلى 3.7 بالمئة و إمكانية تراجعه عند حدود 2.4 بالمئة العام المقبل رأى الدلعاب أن “التضخم الحالي يرجع إلى عدة أسباب داخلية وخارجية فالداخلية متعلقة بارتفاع سعر الصرف و عدم وجود اعتمادات بالأسعار القديمة ، و نفاذ المخزون السابق من السلع المدعومة سابقا،، بالإضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية لدى كثير من المستهلكين بسبب الزيادات في الدخول و المنح المالية ، واما الخارجية فهي بسبب ارتفاع تكلفة الشحن و ارتفاع سعر السلع من بلد المنشأ اي تضخم مستورد وهذه العوامل تجعل معدلات التضخم ترتفع في المستقبل”.