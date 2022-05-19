أجواء معتدلة على أغلب المناطق في ليبيا

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تسود على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الخميس، أجواء معتدلة حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية ما بين (21 – 26) مئوية، وعلى مناطق الدواخل ما بين (30 – 35) مئوية، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (33 – 38) مئوية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، إن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا بسيطا يوم الجمعة على مناطق الشمال بحيث تكون الأجواء أكثر اعتدالا.

ولفت المركز، إلى تكاثر السحب بداية من مساء الجمعة على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الاخضر.