مصدر يكشف لـ 218 تفاصيل حادثة إطلاق النار في مرسى الحريقة

كشف مصدر لـ 218 عن حادثة إطلاق نار في مرسى الحريقة النفطي نفذها أحد المحتجين ليلة “الأربعاء -الخميس”، مطالبًا بوقف شحن النفط الخام على الناقلة “ريدقابوري”,

وأضاف المصدر، خلال حديثه لـ 218، أن الناقلة لم تتعرض لأي أضرار وأنها عادت للشحن صباح الخميس، إذ من المتوقع أن تصدر مليون برميل خلال الساعات المقبلة، فيما لم تعلق الأجهزة الأمنية وإدارة الميناء على الحادثة.

وأعلنت مجموعة من المحتجين في مرسى الحريقة خلال أبريل الماضي وقف عمليات التصدير؛ احتجاجًا على سياسة الإنفاق لحكومة الوحدة، مطالبين بتوزيع عادل للأموال وإقالة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله.

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