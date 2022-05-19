الارصاد: أجواء معتدلة.. واحتمال لسقوط أمطار على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 19/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإنه تسود أجواء معتدلة على غالب المناطق، اليوم الخميس، حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 21 و26 درجة مئوية، وعلى الدواخل بين 29 و33 درجة، فيما تشهد مناطق الوسط والجنوب درجات حرارة تتراوح بين 33 و39 درجة.

ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا بسيطًا، غدًا، على بعض المناطق بحيث تكون الأجواء أكثر اعتدالًا.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب بداية من الغد على مناطق أقصى الشمال الشرقي مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر.