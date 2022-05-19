خالد مازن يلتقى السفير الاسباني ويبحث عدد من الملفات الأمنية | أخبار ليبيا 24

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استقبل وزير الداخلية خالد مازن السفير الاسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي و الملحق الأمني بالسفارة خوسيه ماريا حيث بحث الجانبات سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات الأمنية.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيسبوك فقد بحث اللقاء التعاون المشترك. بين البلدين في مجالات الهجرة غير الشرعية و مكافحة الارهاب والجريمة. المنظمة وغسل الأموال وحماية الآثار و الشرطة السياحية.

كما تم خلال هذا اللقاء تحديد نقاط اتصال بين إدارة العلاقات والتعاون والملحق الأمني. بالسفارة.

و أكد السفير على تواجده وممارسة عمله داخل طرابلس وبأن الترتيبات قائمة لمنح التأشيرات. للمواطنين الليبيين في المستقبل القريب.

في حين أكد مازن بأن وزارة الداخلية قائمة بواجباتها تجاه جميع السفارات عن طريق. الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وفي سياق ليس ببعيد أكد القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس أنه سيتم البدء في إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين. في أقرب الآجال.

وأشار ستاماتيكوس، خلال لقاء له مع نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني. إلى أنه سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية واستعادة الحركة التجارية والسياحية حتى من خلال حركة الملاحة. التي ستكون من خلال عدة موانئ من ضمنها ميناء درنة الذي ستسهم اليونان في استئناف العمل به قريباً.

في حين نوه القائم بأعمال السفارة بأن ليبيا ستحظى باهتمام خاص من السلطات اليونانية. حيث ستساهم الشركات اليونانية في التنمية وإعادة الإعمار، كما سيكون هناك تعاون في مجالات أخرى كالمجال الطبي من حيث التدريب والعلاج والمجال الزراعي. الذي تم بحثه مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية وغيرها من المجالات التي ستعود بالفائدة على الشعبين الصديقين