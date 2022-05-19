بعد اتهامها لـ”دعم الاستقرار”.. عدل الدبيبة: نحذر منظمة العفو الدولية

انتقدت وزيرة العدل بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، حليمة البوسيفي، التقارير الصادرة من المنظمة الدولية (منظمة العفو الدولية) ضد جهاز دعم الاستقرار والتي اتهمته فيها بالخطف والانتهاكات.

وذكرت وزيرت العدل، في بيان لها، “إن التهم التي وردت في تقارير المنظمة الدولية مستندة إلى تقارير إعلامية تفتقد للأسانيد والأصول القانونية الواقعية ولم تنتظر انتهاء التحقيقات في هذه الوقائع وإحالتها للقضاء وانتهاء القضاء منها في كل مراحله”.

وأضافت أن منظمة العفو الدولية “أطلقت أحكاما انتقائية تفتقد للمهنية وتؤثر سلبا على الرأي العام الليبي فهي غير مقبولة ونؤكد أننا ضد الانفلات من العقاب في حالة أثبتت التحقيقات ذلك وأن القضاء الليبي قادر على الفصل في كل القضايا ونحن جميعا في ليبيا لا تعليق لدينا على أحكامه”.

وحذرت قائلة: “نحذر هذه الجهات من الإضرار بسيادة القانون ومحاولة التأثير على سير العدالة زنؤكد على قدرة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل للنظر في كل القضايا وأن جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي وتحترم القضاء وفي خدمة الشعب”.