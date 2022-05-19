ليبيا في قلب محادثات غوتيريس مع دي مايو وتشاووش أوغلو

أجرى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مشاورات مع وزيري الخارجية التركي والإيطالي بنيويورك حول الملف الليبي، والتي تأتي بعد يومين من توترات أمنية في طرابلس.

وأفاد المكتب الصحفي لغوتيريس، الأربعاء، أن أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو ناقشا في على هامش منتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة بنيويورك الوضع في ليبيا وأوكرانيا وسورية وأفغانستان.

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غوتيريس يبحث مع دي مايو الملف الليبي

كما التقى غوتيريس أيضا وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، وناقش معه الأزمة في أوكرانيا وكذلك ليبيا والأمن الغذائي.

وعلى إثر تطور نزاع الشرعية إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة بين كتائب تابعة لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وأخرى موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، توالت ردود الفعل الدولية والإقليمية المحذرة من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية طاحنة.

وشددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، على «الحاجة الملحة» للحفاظ على «الهدوء على الأرض وحماية المدنيين»، وحثت على «ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة» على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات.