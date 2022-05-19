دغيم: الانتخابات الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من خطر فوضى ثورة شعبية قادمة أو حرب أهلية كبرى

ليبيا – جدّد عضو مجلس النواب زياد دغيم دعوته إلى إجراء انتخابات عامة قبل نهاية موعد انتهاء خارطة الطريق، معتبرًا إياه خيارًا وحيدًا لإنقاذ البلاد من خطر فوضى ثورة شعبية قادمة أو حرب أهلية كبرى.

دغيم وفي تصريحات خص بها منصة “فواصل” اليوم الأربعاء قال: إنه توجد قوانين انتخابية قائمة ويمكن للحكومتين معًا (الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة) إدارة الانتخابات، كلٌّ منها في مناطق سيطرتها تحت إشراف المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات.

ورأى دغيم أن دعوات إنشاء حكومة ثالثة أو جديدة أنه أمر غير واقعي، واصفًا إياها بـ” السذاجة”، ومن يطلقها شرِه للسلطة ويسعى للتمديد أو ترؤس الحكومة المزمعة، لافتًا إلى أن سحب الثقة من حكومة باشاآغا يحتاج إلى موافقة 120 نائبًا، وهو أمر مستحيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة في غاية التعقيد.

وأكد دغيم أنهم راهنوا في ملتقى الحوار السياسي على فكرة التمهيد للانتخابات ورفض طرح إجرائها من حكومتي عبد الله الثني وفايز لسراج معًا، ولكن التمهيد فشل ومن العبث تكرار التجربة.

دغيم ختم تصريحه بالقول: “إن كل الشواهد تؤكد استحالة الحلول الأمنية والعسكرية في ليبيا أو إجراء تسوية جديدة”، موضحًا أن كل المؤسسات تساوت في عدم الشرعية، والمشروعية للشعب وحده ولم يبقَ إلا انطلاق الانتخابات بالقوانين الحالية وبتنفيذ الحكومتين معا وبإشراف المجلس الرئاسي، وإلزام جميع المترشحين بإجازة 3 أشهر، انطلاقًا من نهاية يونيو.

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