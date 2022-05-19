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باشاغا: سنواصل عملنا وسنقود ليبيا نحو الإصلاح الكامل

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مواصلة العمل بناء على تكليفه من قبل مجلس النواب الليبي. وقال “سنواصل عملنا وسنقود ليبيا في المرحلة القادمة نحو الإصلاح”.

وأكد باشاغا، في مقابلة مع تلفزيون المسار، أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات العملية وتهيئة الظروف وتقديم الخدمات من سرت لكل الليبيين دون استثناء.

وقال رئيس الحكومة، إن الحكومة ستباشر أعمالها اعتبارا من الأسبوع القادم من داخل مدينة سرت وستتواصل مع كل المدن والمناطق الليبية. وأضاف، “لا يوجد أحد يجبرني، إلا إن قام البرلمان بحجم الثقة. أنا اتقبل أي إجراء يتخذه مجلس النواب”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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