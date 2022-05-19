الدبيبة: الانتخابات ستجرى بأي شكل من الأشكال ولدينا البديل للمفوضية العليا للانتخابات

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اقترح رئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، إيجاد بديلا للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات، التي يزعم إجراءها من دون الرجوع إلى القوانين التشريعية الصادرة عن مجلس النواب.

جاء ذلك في كلمة، أمس الأربعاء، خلال ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان.

وقال الدبيبة، إن حكومته ستعطي “فرصة للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في حال سمح مجلس النواب لها بإجرائها. وأضاف، أمّا في حال رفضت ذلك بحجة “تحكم مجلس النواب فيها” فإننا سنقوم بإيجاد البديل لها”.

وقال: “البديل موجود وأنا زرته”. وتابع: “البديل الآخر هو مفوضية الانتخابات البلدية”، في إشارة إلى اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

وأضاف، “بنفس الروح هؤلاء معينين مثلهم مثل المفوضية العليا ولديهم خبرة أكثر من الجماعة الآخرين”. وقال الدبيبة، إنه “مقدم على الانتخابات بأي شكل من الأشكال”.